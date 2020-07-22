İran, Rusya ile "uzun vadeli iş birliği anlaşmasını" uzatacak

AA

Zarif, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından İran devlet televizyonuna dünkü Moskova temaslarına dair açıklamalarda bulundu.

Moskova temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelen Zarif, Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın (Hasan Ruhani) nükleer anlaşma ve ikili meselelerle ilgili özel mesajını Putin'e ilettim." dedi.

Görüşmeler neticesinde süresi Mart 2021'de sona erecek olan İran-Rusya arasındaki iş birliği anlaşmasının da gözden geçirilerek uzatılması konusunda mutabakata varıldığını aktaran Zarif, "Bu anlaşma 10 yıllıktı ancak daha sonra 5'er yıl süreyle iki kez uzatıldı. Putin ile görüşmemizde bu anlaşmanın gözden geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardık." diye konuştu.

Anlaşmanın, ciddi bir muhalefetle karşılaşmaması halinde güncellenerek imzalanacağını belirten Zarif, "Uzun vadeli kapsamlı stratejik iş birliği anlaşması düzenlenmesinin ardından imzalanacak ve meclisin onayına sunulacak." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki 20 yıllık iş birliği anlaşması, Mart 2001'de Putin ile İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi tarafından imzalanmıştı.