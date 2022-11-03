İran polisi: Bir protestocunun dövülüp vurulduğunu gösteren görüntüler hakkında inceleme başlatıldı

Amini'nin gözaltındayken kafasına copla vurulduğu, güvenlik güçlerinin genç kadının başını bir arabaya çarptığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Polis ise hakkındaki suçlamaları yalanlamış ve Mahsa Amini'nin kalp rahatsızlığı geçirerek öldüğünü ileri sürmüştü.
Amini'nin cenaze töreninde kadınların başörtülerini çıkarmalarıyla devam eden protesto dalgası İran genelinde 130'dan fazla kent ve kasabaya sıçradı.
Protestolar, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana İran rejiminin karşı karşıya kaldığı en büyük meydan okuma hareketi olarak nitelendiriliyor.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, protesto gösterilerinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 40'ı çocuk en az 277 göstericinin öldürüldüğünü söylüyor.
Yetkililer ise protestocuların ölümünden güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu iddialarını reddediyor ve "dış güçlerin ajanlarını" ya da "teröristleri" İran'ı karıştırmaya çalışmakla suçluyor.
İran'da hükümete yakın bir gazete protestocularla çıkan çatışmalarda 35'ten fazla güvenlik görevlisinin öldüğünü yazdı.
Olaylarda 14 binden fazla gösterici de gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında düzen karşıtı rap şarkıcısı Toomaj Salehi'nin de bulunduğu, hakkında "hükümete karşı propaganda faaliyetinde bulunmak", "dış güçlerle iş birliği yapmak" ve "ulusal güvenliği tehlikeye atmak niyetiyle yasa dışı grupları bir araya getirmek" suçlamalarıyla dava açıldığı belirtiliyor.
Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde kendisini Salehi olarak tanıtan, gözleri bağlı bir kişi yerde otururken görülüyor.
Titreyen bir sesle konuşan bu kişi protestolardan birinde güvenlik güçlerine "buradan gidin demekle hata ettiğini" söylüyor.
İfade özgürlüğünü korumak üzere faaliyet gösteren Article 19 örgütü, Toomaj Salehi'nin baskı altında verdiği anlaşılan ifadelerinin İran devlet medyası tarafından yayımlanmasının "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti.
Örgüt "Salehi ifade özgürlüğünü kullanmak dışında hiçbir şey yapmadı. Bir an önce serbest bırakılmalı," dedi.
Wall Street Journal gazetesinde yazıları yayımlanan ifade özgürlüğü aktivisti Hüseyin Ronaghi de gözaltında tutulan isimlerden biri.
Ronaghi'nin ailesi ve arkadaşlarına hapishanedeyken iki bacağının da kırıldığını ve 37 gündür açlık grevinde olduğunu söylediği belirtiliyor.
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İran polisi: Bir protestocunun dövülüp vurulduğunu gösteren görüntüler hakkında inceleme başlatıldı/iran-polisi-bir-protestocunun-dovulup-vuruldugunu-gosteren-goruntuler-hakkinda-inceleme-baslatildi-3535468
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