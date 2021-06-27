İranlı petrol işçilerinden grev! Bakan'dan zam vaadi

İran devlet televizyonuna göre, Zengene, ülke genelinde greve giden petrol sektörü çalışanlarının greviyle ilgili İran Meclisi Enerji Komisyonunun olağanüstü toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Zengene, "Yürüttüğümüz çalışmaların, petrol sektörü çalışanlarının temmuz maaşlarında yansımasını görmeleri için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Petrol sektöründe resmi çalışanların taleplerinin karşılanması için 2021 bütçesinde değişiklik yapılması gerektiğini dile getiren Zengene, sözleşmeli işçiler için böyle bir değişikliğe lüzum olmadığını kaydetti.
Dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından Güney Pars gaz sahalarındaki büyük rafinerilerde ve petrol projelerinde çalışan binlerce işçinin, grev dalgasına katıldığı belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, petrol işçileri arasında çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 19 Haziran'da Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki enerji tesisinde başlayan protesto ve grev dalgasına şu ana kadar Huzistan, Hürmüzgan, Tahran, İsfahan, Batı Azerbaycan, Kirman, ve İlam eyaletlerindeki 60'tan fazla şirkette çalışan binlerce petrol işçisi katıldı.
"1400 Kampanyası" olarak adlandırılan grevde petrol sektöründe çalışan sözleşmeli işçiler, maaşlarının en az 12 milyon tümen (yaklaşık 500 dolar) olmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep ederken, taşeron sistemini, ücretlerin geç ödenmesini, düşük ücretleri, iş güvenliğinin olmamasını, kötü çalışma ve yaşam koşullarını protesto ediyor.
İran'da 2018 yılı rakamlarına göre, Ulusal İran Petrol Şirketi, Ulusal İran Gaz Şirketi, Ulusal İran Petrol Rafineri Şirketi ve dağıtım şirketlerinde toplam 6 bin 249 kişi çalışıyor. Bu rakamın yaklaşık üçte ikisi (4 bin 197 kişi),taşeron firmalar aracılığıyla sözleşmeli olarak çalışıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!