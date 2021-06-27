İranlı petrol işçilerinden grev! Bakan'dan zam vaadi

AA

İran devlet televizyonuna göre, Zengene, ülke genelinde greve giden petrol sektörü çalışanlarının greviyle ilgili İran Meclisi Enerji Komisyonunun olağanüstü toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Zengene, "Yürüttüğümüz çalışmaların, petrol sektörü çalışanlarının temmuz maaşlarında yansımasını görmeleri için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Petrol sektöründe resmi çalışanların taleplerinin karşılanması için 2021 bütçesinde değişiklik yapılması gerektiğini dile getiren Zengene, sözleşmeli işçiler için böyle bir değişikliğe lüzum olmadığını kaydetti.

GREVE KATILIM ARTIYOR

Dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından Güney Pars gaz sahalarındaki büyük rafinerilerde ve petrol projelerinde çalışan binlerce işçinin, grev dalgasına katıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, petrol işçileri arasında çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 19 Haziran'da Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki enerji tesisinde başlayan protesto ve grev dalgasına şu ana kadar Huzistan, Hürmüzgan, Tahran, İsfahan, Batı Azerbaycan, Kirman, ve İlam eyaletlerindeki 60'tan fazla şirkette çalışan binlerce petrol işçisi katıldı.

"1400 Kampanyası" olarak adlandırılan grevde petrol sektöründe çalışan sözleşmeli işçiler, maaşlarının en az 12 milyon tümen (yaklaşık 500 dolar) olmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep ederken, taşeron sistemini, ücretlerin geç ödenmesini, düşük ücretleri, iş güvenliğinin olmamasını, kötü çalışma ve yaşam koşullarını protesto ediyor.

İran'da 2018 yılı rakamlarına göre, Ulusal İran Petrol Şirketi, Ulusal İran Gaz Şirketi, Ulusal İran Petrol Rafineri Şirketi ve dağıtım şirketlerinde toplam 6 bin 249 kişi çalışıyor. Bu rakamın yaklaşık üçte ikisi (4 bin 197 kişi),taşeron firmalar aracılığıyla sözleşmeli olarak çalışıyor.