İran Petrol Bakanı: "Irak'ın elektrik üretimi İran gazına bağlı"

AA

İran Petrol Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, halkın bir kesimi ile bir araya gelen Zengene, Irak'a yapılan doğal gaz ihracatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban'ın "İran'ın doğal gazına ihtiyaçları olmadığı ve bir müddet sonra bunu kesecekleri" yönünde açıklama yaptığı iddiası üzerine Zengene, "Hayır, böyle bir şey söylemedi. Iraklılar, ihtiyaç duydukları doğal gazı bölgede kimsenin karşılayamayacağını biliyor. Irak, doğal gaz üretimi için bazı anlaşmalar yaptı ve bunun için potansiyeli var fakat bu zaman alacak bir konudur. Iraklılar şimdi de İran'dan yüksek miktarda gaz almak istiyor." dedi.

Zengene, İran doğal gazının Irak için ekonomik olduğunu savunarak, "Irak elektriği İran doğal gazına bağlıdır. Çünkü doğal gaz mazotun yerine kullanılmaktadır. Mazotun fiyatı ise İran'ın onlara sattığı doğal gazın iki katıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından Ağustos 2018'de yayınlanan rakamlara göre, elektrik ihtiyacı 23 bin megavat olan ülkede 15 bin 700 megavat elektrik üretiliyor. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz da İran'dan ithal ediliyor. Irak doğal gazın yanı sıra İran'dan elektrik enerjisi de alıyor.

İran Temmuz 2018'de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden olmuştu. Irak'ın borcun bir kısmını ödemesi üzerine İran elektrik akışını yeniden başlatmıştı.

Irak Enerji Bakanlığı ile İran Enerji Bakanlığı 4 Haziran'da 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 2 yıllık elektrik ihracatı anlaşması imzalamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Meclisten onay alarak göreve başlayan Mustafa Kazımi hükümetinin başarılı olmasına yardımcı olmak için İran'dan elektrik ithalatı muafiyetinin mayıs ayından itibaren 120 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kazımi'nin geçen ay gerçekleştirilen Washington ziyaretinde ise Irak ile 5 büyük ABD'li enerji şirketi arasında elektrik ve doğal gaz alanında anlaşmalar imzalandığı açıklanmıştı. Bu adımın İran'dan alınan elektrik ve doğal gaz ihracatını sona erdirmeye yönelik olduğu iddia edilmişti.