İran ordusunun İsrail'e misilleme için "kayda değer hazırlıklar" yaptığı bildirildi | Dış Haberler

İran ordusunun İsrail'e misilleme için "kayda değer hazırlıklar" yaptığı bildirildi | Dış Haberler

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İsrail, yaklaşık iki haftadır, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor.

Axios’un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABD'li yetkililerin kendisine İran’ın nisan ayında İsrail’i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı.

Ayrıca paylaşımda, İsrail ve ABD’nin saldırının zamanlamasına ilişkin bilgisinin olmadığı da kaydedildi.

WSJ: İSRAİL YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇTİ Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi. REKLAM İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'ın nisan ayında düzenlediğinden daha geniş çaplı bir saldırısına hazırlandığını bildirmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.