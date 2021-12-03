İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek

AA

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora’nın başkanlığında süren "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve Mayıs 2018’de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD’nin dönüşünün ele alındığı müzakerelere, Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran’dan üst düzey yetkililer katıldı.

Pazartesi başlayan görüşmeler kapsamında ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların kaldırılması ve İran’ın nükleer anlaşmaya eksiksiz uymasının sağlanması için oluşturulan iki uzman grubunun çalışmalarının yanı sıra müzakereleri yürüten heyetler iki kez bir araya geldi.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Mora, İran’ın yeni müzakere heyetinin görüşmelere katılarak, görüş ve değerlendirmelerini diğer katılımcılarla paylaştığını, halihazırda karşı karşıya olunan sınamaların uzmanlar tarafından tespit edildiğini dile getirdi.

GÖRÜŞMELER HAFTAYA SÜRECEK

Haftaya yeniden Viyana’da bir araya gelineceğini kaydeden Mora, 7'inci tur görüşmelerin haftaya da devam edeceğinin altını çizdi.

Mora, halihazırda çözüme kavuşturulması gereken ciddi sınamaların olduğunu, zamanın sınırsız olmadığını, yapılacak çok işin bulunduğunu, bu nedenle acele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bütün tarafların isteğinin İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Mora, "İran’dan yeni heyet görüşmelere dahil oldu. Verimli bir haftayla (müzakerelere) başlamış olduk." dedi.

Mora, 6’ıncı oturumun sonunda oluşturulan metnin bütün paydaşlar tarafından kabul edildiğini, bu metnin anlaşma açısından temel zemini oluşturduğunu aktararak, İran’ın bir önceki heyetiyle şu anki heyeti arasında ciddi bir fark görmediğini, yeni müzakere heyetiyle yoğun iletişim içinde olduklarını kaydetti.