Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu ürün için açılan korunma önlemi soruşturması sonucu usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, İran menşeli "poliesterlerden" olarak tanımlanan polyester elyaf ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önlemi 3 yıl uzatıldı.
Mali yükümlülük, 21 Eylül 2020-20 Eylül 2021 döneminde yüzde 18,5, 21 Eylül 2021-20 Eylül 2022 döneminde yüzde 18, 21 Eylül 2022-20 Eylül 2023 döneminde yüzde 17,5 oranlarında uygulanacak.
Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerinde alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilerek genel bütçeye irat kaydedilecek.
Cumhurbaşkanı Kararı, 21 Eylül 2020'de yürürlüğe girecek.
İRAN MENŞELİ AMBALAJ FİLMİ İÇİN KOTA
Öte yandan, Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayınlanan bir başka tebliğiyle de İran menşeli "Bioryente Polipropilen (BOPP) ambalaj filmi" ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde uygulanan korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına ve kota miktarının yeniden düzenlenmesine karar verildi.
Buna göre, söz konusu ürün için belirlenen kota miktarı 2 Temmuz 2020-1 Temmuz 2021 döneminde 1412 ton, 2 Temmuz 2021-1 Temmuz 2022 döneminde 1454 ton, 2 Temmuz 2022-1 Temmuz 2023 döneminde ise 1498 ton olarak uygulanacak.
Tebliğ, 2 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
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