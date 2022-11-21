İran medyası: Ülkenin önde gelen iki aktristi protestoculara destek vermeleri sonrası gözaltına alındı
İran medyası, ülkenin önde gelen iki aktristinin kamuoyu önünde hükümet karşıtı protesto gösterilerine destek vermeleri sonrası gözaltına alındıklarını bildirdi. Ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi, İran yetkililerine karşı komplo kurmakla suçlanıyor.
İran medyası, ülkenin önde gelen iki aktristinin kamuoyu önünde hükümet karşıtı protesto gösterilerine destek vermeleri sonrası gözaltına alındıklarını bildirdi.
Ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi, İran yetkililerine karşı komplo kurmakla suçlanıyor.
IRNA, iki aktristin de Pazar günü Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi, başörtülerini çıkararak protestoculara destek vermişti.
Ghaziani, gözaltına alınması öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu benim son paylaşımım olabilir. Şu andan itibaren başıma ne gelirse gelsin, bilin ki her zaman olduğu gibi son nefesime kadar İran halkının yanındayım" demişti.
İran'da rejim karşıtı son protestolar, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasından 3 gün sonra hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.
Mahsa Amini’nin sopayla dövüldüğü ve başının bir araca vurulduğu öne sürülmüş, kötü muamele iddialarını yalanlayan polis ise Amini'nin kalp krizi geçirdiğini savunmuştu.
İnsan hakları aktivistlerine göre İran'da iki aydır süren çatışmalarda 400'den fazla protestocu hayatını kaybetti, 17 bine yakın kişi de gözaltına alındı.
İran yönetimi ise protestoların yurt dışından ve ülkenin düşmanları tarafından yönetildiğini savunuyor.
Ülkede en az 5 gösterici idam cezasına çarptırılmıştı.
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İran medyası: Ülkenin önde gelen iki aktristi protestoculara destek vermeleri sonrası gözaltına alındı/iran-medyasi-ulkenin-onde-gelen-iki-aktristi-protestoculara-destek-vermeleri-sonrasi-gozaltina-alind-3540447
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