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        Haberler Dünya İran Meclisi Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplandı | Dış Haberler

        İran Meclisi Güvenlik Komisyonu İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle olağanüstü toplandı

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İran dini lideri Hamaney'in çağrısıyla Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:34
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        İran Meclisi Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplandı
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        Basına açıklama yapan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Bugün bir grup komisyon üyesinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Siyonist rejimin Beyrut banliyölerinde işlediği suçlar dahil olmak üzere bölgedeki son olayların araştırılmasına odaklanıldı." ifadelerini kullandı.

        Rızai, "Bugün Siyonistler işgal altındaki topraklarda son günlerini geçiriyorlar ve bölgedeki tüm bu olaylar, lanetli ve suçlu Siyonist rejimin sonunun başlangıcı olacaktır." dedi.

        İran, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından bir sonraki adımın belirlenmesi için bölgedeki müttefikleriyle temasa geçti.

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