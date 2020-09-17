İran Meclis Başkanı Kalibaf: "BAE ve Bahreyn, İsrail'in tüm suçlarına ortak olduğunu bilsin"

AA

Kalibaf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalayan BAE ve Bahreyn yönetimlerini eleştirdi.

İran'ın, Filistin halkının dışlandığı bir çözümü kabul etmediğini belirten Kalibaf, İsrail ile anlaşma imzalayan BAE ve Bahreyn'in yöneticilerini "hain" olarak niteledi.

Söz konusu anlaşmaları Filistin halkı açısından ikinci Nekbe olarak değerlendiren Kalibaf, "BAE ve Bahreyn, bugünden itibaren Balfur'dan Nekbe Günü'ne, Sabra Şatilla katliamlarından 22 Gün Savaşına suçlu ve gaspçı siyonist rejimin geçmiş ve gelecekteki bütüna suçlarına resmen ortak olduğunu bilsin." ifadelerini kullandı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalanmıştı.