İran lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk etmelidir"

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) konuşan Velayeti, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Velayeti, "Uluslararası kurallardan kaynaklı ülkelerin 'toprak bütünlüğü' ilkesine saygı gösteriyoruz. Bir Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkesi olarak bu konuda ısrarlıyız. Özellikle çatışma içerisindeki iki ülke kuzey komşumuz olunca. Bu konuda bir ülkenin toprağı diğer ülke tarafından işgal edilmiş durumdadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güneyindeki 7 kent işgal edilmiştir. Bu konuda BM'de 4 kararname onaylanmıştır. Tüm bunlar, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk ederek uluslararası sınırlarına çekilmesini gerektirmektedir." dedi.
BM üyesi tüm ülkelerin söz konusu kararlara boyun eğmesi gerektiğini dile getiren Velayeti, "Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri vermesini istiyoruz. Yaklaşık 1 milyon Azeri, işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Bu insanlar kendi topraklarına geri dönmelidirler." ifadelerini kullandı.
- "Sorun siyasi yollarla çözülmelidir"
İki ülke arasındaki sorunun çözüm yolunun diplomasi olduğunu savunan Velayeti, "Bu sorunun çözüm yolu askeri değildir. Siyasi yollarla çözülmelidir. Kim tarafından olursa olsun biz, askeri girişimlere karşıyız. Bu savaşın kaybedeni halktır. Özellikle son günlerde sivil bölgelerin bombalandığı göz önüne alındığında böyle olduğu görülmektedir. Bu savaş iki ülke halkının çıkarlarına ve bölgenin güvenliğine aykırıdır. " değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın her iki ülkeyle komşu olduğunu hatırlatan Velayeti, şunları kaydetti:
"Bizim için uygun olan; bu komşularımızın birbirleriyle savaşmamalarıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'yle din, mezhep, tarih ve kültür gibi bir çok ortaklıklarımız var. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi ortak yönleri ve yakınlıkları bu denli olan ülke azdır. Ermenistan'la da uzun bir ortak geçmişimiz var. Ne Ermenilerin ne de Azerilerin kayıp vermesini istemiyoruz. Müslüman olsun Hristiyan olsun güvende olmalıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ihlal edilen hakları güvence altına alınmalı, işgal edilen toprakları iade edilmeli ve akan kan sona ermelidir. İran, iki komşu ülke arasında arabuluculuk ve barış için her türlü yardıma hazırdır."
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