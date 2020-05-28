İran lideri Hamaney eski Meclis Başkanı Laricani'yi kendi danışmanlığına atadı

AA

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, son 3 dönem Meclis Başkanlığı görevini yürüten Ali Laricani, İran lideri Hamaney tarafından kendi danışmanlığına aynı zamanda, Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle görevli Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.

Laricani'den boşalan başkanlık koltuğuna ise muhafazakar siyasetçi Tahran Milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf oturdu.

Kalibaf bugün yapılan oylamayla çalışmalarına dün başlayan İran Meclisi 11'inci dönem başkanlığına seçildi.

- Ali Laricani Kimdir?

İran Devrimi'nin (1979) tanınmış simalarından Ayetullah Mirza Haşim Amuli'nin oğlu olan İran'ın ılımlı muhafazakar kanada mensup devlet adamlarından Ali Laricani 1957'de Irak'ın Necef kentinde doğdu.

Laricani, gençliğinde Kum kentindeki Hakkani Medresesi'nde din eğitimi aldı. Lisans eğitimini Şerif Üniversitesi'nde Matematik ve Bilgisayar Bilimi alanında alan Laricani, yüksek lisans ve doktorasını ise Tahran Üniversitesi'nde Batı Felsefesi alanında yaptı.

Bir süre Devrim Muhafızları Ordusunda görev yapan Laricani burada komutanlığa kadar yükseldi. Humeyni döneminin Başbakanı ve şu an ev hapsinde tutulan Mir Hüseyin Musevi hükümetinde İş ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı olarak başladığı siyaset hayatında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanlığı ve Hamaney'in güvenlik danışmanlığı görevlerini üstlendi.

2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olan Laricani, Mahmud Ahmedinejad'ın kazandığı seçimlerde altıncı sırada yer aldı. Hamaney tarafından 2005 yılında atandığı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden 2007'de Ahmedinejad'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. 2008'de düzenlenen 8'inci dönem parlamento seçimlerine Kum kentinden katılan Laricani, İran Meclisi 8, 9 ve 10'uncu dönem Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü.