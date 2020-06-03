İran lideri Hamaney: "Birçok alanda değişime ihtiyaç duyuyoruz"

AA

Hamaney, İran devriminin lideri Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle devlet televizyonundan canlı yayımlanan konuşmasında değişimle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın bilimsel çalışmalar ve siyaset gibi birçok konuda ilerleme kaydettiğini, savunma alanında da caydırıcılık seviyesine ulaştıklarını dile getiren Hamaney, halktan ve devlet yetkililerinden var olanla yetinmemelerini ve daha büyük gelişmeler için çaba göstermelerini istedi.

Devrimin gerçekleştiği dönemde ve Humeyni'nin ölümünden sonra da sürekli olarak değişim ve gelişim halinde olduklarını ifade eden Hamaney, "Ne yazık ki bazı konularda geride kaldık. Bu üzüntü vericidir. Bu kabul edilebilir değildir ve devrimin doğasına da aykırıdır." dedi.

Gençler, aydınlar ve toplumun geneline değişimle ilgili fikirler üzerine yoğunlaşmaları çağrısında bulunan Hamaney, "Her canlı toplum değişime ihtiyaç duyar. Biz de bugün birçok alanda değişime ihtiyaç duyuyoruz. Değişim talebi itiraz anlamına gelmiyor. Daha iyiye ulaşmak için sürekli arayıştır. Mevcutla yetinmemektir. Elbette bazı konularda mevcuda itiraz etmek anlamına da gelir. Ancak daima böyle değildir." görüşlerini paylaştı.

Adalet, eğitim, ekonomi ve diğer birçok konuda değişime ihtiyaç olduğunu kaydeden Hamaney, ekonomideki değişimin gerçekleşmesi için petrole bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini belirtti.

- "ABD’deki olaylar, gizlenen bir gerçeğin ortaya çıkmasıdır"

İran lideri, ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara ilişkin ise, "ABD'deki olaylar, gizlenen bir gerçeğin ortaya çıkmasıdır." yorumunu yaptı.

Hamaney, "Bir polis dizlerini soğukkanlılıkla bir siyahinin boynuna dayıyor ve can verene kadar bastırıyor. Bu yeni bir şey değildir ve ABD'nin tabiatı böyledir." diye konuştu.

ABD'yi Afganistan, Irak, Suriye, Vietnam’da aynı şeyi yapmakla suçlayan Hamaney, "ABD halkı 'nefes alamıyoruz, bırakın nefes alalım' diye slogan atıyor. ABD’nin geniş coğrafyasında ve birçok kentinde yaşanan büyük gösteriler ABD’nin zulmettiği tüm insanların yüreğindeki sestir." değerlendirmesinde bulundu.