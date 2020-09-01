İran lideri Hamaney: "BAE, İslam dünyasına ve Filistin'e ihanet etti"

Hamaney, video konferans yöntemiyle düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Tel Aviv ile Abu Dabi yönetimleri arasında varılan normalleşme anlaşmasına değindi.
BAE'nin söz konusu anlaşmayla İsrail'e bölgeye erişme imkanı sağladığına dikkati çeken Hamaney, "Birleşik Arap Emirlikleri, hem İslam dünyasına hem Arap ve bölge ülkelerine hem de Filistin'e ihanet etti. Elbette bu ihanet uzun sürmeyecek ancak bu utanç lekesi onların üzerinde kalacaktır. Siyonistlerin bölgeye girişine izin verdiler." dedi.
Hamaney, "Bir ülkenin gasp edilmesi meselesi olan Filistin meselesini unuttular ve normalleştirdiler. Filistin halkı her yönden şiddetli baskılara maruz kalıyorken onlar, İsrailliler ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın ailesindeki Yahudi (Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner) Amerikalılarla birlikte İslam dünyasının çıkarları aleyhinde iş yapıyor ve İslam dünyasına zulmediyorlar. Umarım yakında uyanır ve yaptıklarını telafi ederler." diye konuştu.
- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının da lağvedildiğini duyurmuştu.
İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyet, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün iki ülke arasında yapılan ilk ticari uçuşla ilk kez Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.
İran'ın söz konusu anlaşmaya en üst düzeyden sert ve tehdit içerikli tepkiler vermesi üzerine BAE yönetimi, anlaşmanın İran ile ilgili olmadığını açıklamıştı. Buna rağmen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, BAE ve İsrail ile birlikte İran'a karşı ortak cephe oluşturacaklarını söylemişti.
Abu Dabi yönetimi, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.
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