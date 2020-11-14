İran Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyada salgında yeni dalgaların görüldüğünü ve birçok ülkenin de yeni kısıtlamalara gittiğine işaret eden Ruhani, "Şimdi kaçınılmaz olarak kısıtlamaları artırmamız gereken bir durumdayız. 1 Azer'den (21 Kasım) itibaren uygulanacak kısıtlamalarla ilgili genel bir karar aldık." dedi.

Ruhani, bazı işletmelere yönelik kısıtlamaların yanı sıra kültür ve eğitim faaliyetlerinin de askıya alınmasını içeren yeni kısıtlama kararlarıyla kalabalığı ve trafiği azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Eğer trafik ve kalabalık azalırsa sorunlarımızın çoğu çözülecektir. Çoğu şehirde vaka artışı zorunlu olmayan ve yasa dışı toplanmalardan kaynaklanıyor." dedi.

Halka tedbirlere riayet etme çağrısını yineleyen Ruhani, kısıtlamaların salgının sona ereceği zamana dek ülke genelinde ve şehirlerin durumuna göre uygulanacağını ve detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını açıkladı.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki 100'den fazla il ve ilçede, zorunlu olmayan işletmelerin kapatılacağını belirtti.

İran'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 41 bini aşarken vaka sayısı 750 bine yaklaştı.

Vakalardaki artış üzerine ülkede 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Tedbirler kapsamında 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.