05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs (Covid-19) vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları 'acı bir şaka' olarak nitelendirerek, Pekin yönetimini üstü kapalı olarak yanlış bilanço vererek dünyayı yanıltmakla suçladı.
Video konferans şeklinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs vakaları konusunda Çin'in verdiği sayıları değerlendirdi.
ÇİN'İN VERDİĞİ SAYILAR 'ACI BİR ŞAKA' GİBİ
İranlı Sözcü, "Çin´in verdiği sayılar, acı bir şaka gibi. Dünyanın birçok noktasında Çin'den gelen sayılar esas alınarak hastalığın basit bir grip olduğu düşünüldü. Çin bu konuda tüm dünyayla `acı bir şaka´ yapmış gibi görünüyor. Çin'de iki ay içinde bu salgın kontrol altına alındığı söyleniyorsa bu konuda daha fazla düşünmeliyiz" dedi.
ABD İSTİHBARATI DA "ÇİN SALGININ GERÇEK BOYUTLARINI SAKLIYOR" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde ABD istihbaratının, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını örtbas ettiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.
ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in, adını açıklamadığı 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Çin'in Kovid-19 salgınının gerçek boyutlarını tüm dünyadan sakladığına dair Amerikan istihbaratının bir rapor hazırladığı belirtildi.
Söz konusu raporun geçen hafta Beyaz Saray'a sunulduğuna işaret edilen haberde, raporda Çin'in ülkedeki Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayılarını bilerek gizlediğine dair bilgilerin yer aldığı aktarıldı.
Çin'in, salgının 2019'un sonunda Vuhan'da başlamasının ardından, sadece belirti gösteren hastaları istatistiklere dahil ettiğinin vurgulandığı haberde, Hubei eyaletindeki binlerce cenaze görüntülerinin de şüphe çektiği kaydedildi.
Haberde Çin'in yanı sıra İran, Rusya, Kuzey Kore, Suudi Arabistan ve Mısır da dahil bazı ülkelerin açıkladığı rakamların şaibeli olduğu kaydedildi.
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