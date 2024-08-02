İran medyasında savaş hareketliliği
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastin ardından bölgede gerginlik tırmanmaya devam ediyor. İran televizyonları normal yayınını keserek askeri marşlar çalmaya başladı. Ülkede bulunan Kanal 3 yaptığı yayında "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak" şeklinde anons yaptı. Diğer yandan İran nükleer müzakere ekibi danışmanı Marandi yaptığı paylaşımda füze görseli kullanarak "Geliyor" demesi dikkat çekti
İsrail'in İran'da öldürdüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Katar'da toprağa verilmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.
İRAN MEDYASINDA ASKERİ MARŞLAR ÇALMAYA BAŞLADI
İran televizyonları normal yayınını keserek askeri marşlar çalmaya başladı. Ülkede yayın yapan Kanal 3 Televizyonu, "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak" iddiasında bulundu.
MARANDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN TİVİT PAYLAŞIMI: GELİYOR!
Öte yandan İran nükleer müzakere ekibi danışmanı Marandi yaptığı paylaşımda füze görseli kullanarak "Geliyor" ifadesini kullanması dikkat çekti...