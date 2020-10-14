İran Japonya'da bloke edilen mali varlığının serbest bırakılmasını istedi

AA

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif, Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü.

Zarif ve Motegi, ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede İran'ın Japonya'daki mali varlığını kullanması gerektiğini dile getiren Zarif, ABD'nin bu yönde uyguladığı yaptırımları kınadıklarını aktardı.

İran Dışişleri Bakanı, "Japonya hükümetinden beklentimiz, 2231 sayılı karar başta olmak üzere BM Güvenlik Konseyinin kararlarına bağlı kalarak ABD'nin yasa dışı adımlarına engel olmasıdır. ABD'nin yasa dışı yaptırımlarla İran'ın başka ülkelerdeki mali kaynaklarını kullanmasını ve onunla gıda ve ilaç almasını engellemesi insanlığa karşı bir cinayettir." ifadelerini kullandı.