İran-İsrail gerilimi sürüyor: Hamaney'den İran silahlı kuvvetlerine teşekkür

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İran-İsrail gerilimi devam ederken İran dini lideri Ali Hamaney, ülkenin silahlı kuvvetlerine operasyonlarından dolayı teşekkür etti.

1 Nisan günü İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırmasının ardından 13 Nisan gecesi İran misilleme saldırısında bulunmuştu. İran'ın misilleme saldırısının ardından 19 Nisan gecesi İsrail İHA saldırısı düzenlemişti.

Dünya İran-İsrail hattındaki gelişmeleri takip ederken, İran dini lideri Hamaney bugün yaptığı açıklamada ülkenin silahlı kuvvetlerine teşekkür etti ve düşmanın taktiklerinin öğrenilmesi çağrısında bulundu.

Hamaney açıklamasında, "Kaç füze fırlatıldı, kaç tanesi vuruldu? Asıl soru onları hedefi değil, asıl önemli olan İran'ın bu operasyon ortaya koyduğu irade" ifadelerini kullandı.