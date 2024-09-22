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        Haberler Dünya İran: İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişi yakalandı | Dış Haberler

        İran: İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişi yakalandı

        İran, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 21:41 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:41
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        'İsrail'le işbirliği' yapan 12 kişi yakalandı
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        İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

        Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #israil
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