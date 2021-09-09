İran, Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurdu

AA

Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşuna olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelebi, sabah saatlerinde İran topçu birliklerinin Sidekan bölgesini vurduğunu kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 6 Eylül'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı "terör gruplarını" ortadan kaldırmak için Irak'ın kuzeyini hedef alabileceklerini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda barınıyor.