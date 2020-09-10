İran, İngiltere'den Şah zamanından kalma borcunu "süratle" ödemesini istedi

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hisselerinin büyük bölümü İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı IMS şirketinin İran'a olan borcunu ödememesi nedeniyle başlatılan hukuki mücadelenin hem uluslararası arenada hem İngiltere'de Tahran'ın lehine sonuçlandığı belirtildi.
İngiltere'deki ilgili makamların "çeşitli bahaneler uydurarak ve yasa dışı yaptırımlara dayanarak" borçlarını ödemediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İngiltere'nin İran'a olan borcu konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Savunma Bakanlığı da bu hakkın teslim edilmesinde ısrarcıdır. İngiltere Savunma Bakanlığının son açıklaması da bu doğrultudadır. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da uluslararası sözleşmeler doğrultusunda İran'ın 40 yıllık alacağını kabul etmiş ve bunun ödenmesi gerektiğini dile getirmiştir."
Açıklamada İran'ın İngiltere'ye yönelik tepkisinin devam etmemesi için Londra'nın borcun telafi edilmesi noktasında hızlı ve pratik adımlar atması istendi.
Para iadesinin İran'da tutuklu olan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari olayıyla ilişkilendirilmesine de tepki gösterilen açıklamada, "İran'ın İngiltere'den alacağının ödenmesi uluslararası mahkemelerin bir kararıdır. Bu bağımsız hukuki bir davadır ve tutukluların serbest bırakılması konusuyla alakası yoktur." değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada ayrıca paranın iadesi için Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası ile koordineli çalışıldığı hatırlatıldı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace 5 Eylül'de yaptığı açıklamada İngiltere’nin İran hükümetine olan borcunu kapatmak için büyük bir ciddiyet ile çalıştığını ifade etmişti. İran devlet medyasına göre Şah zamanında 1970'li yıllarda Tahran İngiltere'ye tank ve zırhlı araç almak için 400 milyon sterlin ödeme yaptı ancak silahları teslim almadı.
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