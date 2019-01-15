15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Peyam (Mesaj) adlı uydunun sabaha karşı yerel saatle 04.00'te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.
Cehromi, uydu taşıyıcı roketin fırlatmadan sonraki ilk ve ikinci aşamaları başarıyla gerçekleştirdiğini ancak uydudan ayrılma aşamasının başarısız olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Uydunun taşıyıcıdan ayrılma hızı uygun değildi, gerekli hıza ulaşamadı. Ne yazık ki son aşamada uydu yörüngeye yerleşemedi."
Tahran yönetimi iki hafta önce 90 kilogram ağırlığındaki sivil amaçlı uydu Peyam ve Dusti (Dostluk) adlı uyduları Simorg (Anka Kuşu) uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın uydu fırlatmada kullandığı roketlerde kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, 3 Ocak'ta Tahran yönetimine uydu fırlatma da dahil tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.
Washington, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ileri sürerken Tahran yönetimi, geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve kararı ihlal etmediğini savunuyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde uzaya iki uydu göndereceğiz. Bundan önce bu sahada girişimlerimiz olmuştu. Uzaya farklı araştırma uyduları göndermiştik. Ancak önümüzdeki günlerde göndereceğimiz uydular, ülkemizin tüm bilgilerini günlük olarak detaylı bir şekilde elde etmemize yardımcı olacak" diye konuşmuştu.
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