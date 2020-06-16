İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi: "İş birliğini sürdürüyoruz"

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Garibabadi, İran'daki iki noktada denetim yapma izni verilmediğini belirten UAEA raporuna ilişkin basına açıklama yaptı.
Ülkesinin UAEA ile iş birliğini sürdürdüğünü ifade eden Garibabadi, "Ajans'ın dünya üzerindeki denetimlerinin yüzde 20'si İran'da gerçekleşmesine ve İran'ın Ajans'a yıllık 33 ek erişim sağlamasına rağmen böyle bir raporla iki erişim talebinin abartılması derin üzüntülere yol açmaktadır." dedi.
UAEA'nın, makul ve inandırıcı kanıtlara dayanarak Ajans tarafından değerlendirilmiş bağımsız istihbarata dayanarak ek protokoller kapsamında erişim talebinde bulanabileceğini aktaran Garibabadi, "Ajans'ın iki tesise erişim izni talebi meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayanıyor." ifadelerini kullandı.
Garibabadi, bazı ülkelerin İran ile Ajans arasında güvensizlik oluşturmaya ve daha önce çözüme kavuşturulmuş sorunları yeniden ortaya çıkarmaya çalıştığını iddia ederek, "Ajans ile şeffaf ve kapsamlı iş birliğine sahip olduğumuz doğrudur ancak bu düşmanlarımızın temelsiz iddialarına dayanan her talebe icabet edeceğimiz anlamına gelmez, hiçbir ülke de bu şekilde hareket etmez." değerlendirmesinde bulundu.
UAEA Yönetim Kurulu'nda üç Avrupa ülkesinin bu iddialara dayanarak, İran'a karşı karar çıkarmaya hazırlandığını dile getiren Garibabadi, "İran, Ajans'la kapsamlı ve yapıcı iş birliğini sürdürürken İran'dan iş birliği yapmasını ve Ajans'ın iki talebini yerine getirmesini istemek amacıyla karar sunulması üzüntü verici ve tamamen olumsuz bir girişimdir." diye konuştu.
Bu doğrultuda alınacak muhtemel bir kararın ABD'nin İran'a karşı hedefleriyle uyumlu olacağına dikkati çeken Garibabadi, "İran, bu durumda sorumluluğunun karar sahiplerinin üzerinde olacağı gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır." uyarısında bulundu.
UAEA'nın, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı geçen hafta yayımlanan raporda, Tahran'ın 4 aydan fazla bir süredir ajansın müfettişlerine 2 noktada denetim yapma izin vermediği belirtilmişti.
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