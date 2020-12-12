İran'ın Tebriz kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire İran'dan gelen tepkiler üzerine Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, gösteri düzenledi.

"Gazi Azerbaycan Hamaney'den ayrılmaz", "Erdoğan-İsrail ilişkileriniz mübarek olsun" ve "Türk-Fars-Azeri İmam Hüseyin Askeri" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Polisin uyarısı üzerine kalabalık dağıldı ve gösteri olaysız sona erdi.