PA Media Ehsan Hajsafi

Katar'da başlayan Dünya Kupası'nda ilk maçını İngiltere'yle oynayacak İran'ın kaptanı Ehsan Hajsafi, milli takım oyuncularının ülkelerindeki protestolarda hayatını kaybedenleri "desteklediğini" söyledi. İran'daki siyasi krizin kendilerini kaygılandırdığını belirten Hafsaji, değişim çağrısı yaptı.

Ehsan Hajsafi İngiltere-İran maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Ülkemizde koşulların doğru, halkımızın da mutlu olmadığını kabul etmeliyiz" dedi.

Hajsafi protestolarda yakınlarını kaybeden "kederli tüm ailelere" taziyelerini sundu.

İran'ın kaptanı ayrıca Dünya Kupası'nda mücadele etmelerinin, halklarının sesi olmamaları gerektiği anlamına gelmediğini vurguladı.

32 yaşındaki Hajsafi, Yunanistan'ın AEK takımında da forma giyiyor.

İran Boks Federasyonu Başkanı Hossein Soori de ülkesindeki protsto gösterilerinin aşırı güç kullanılarak bastırılması nedeniyle bir turnuva için gittiği İspanya'dan ülkesine geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

İran'da rejim karşıtı son protestolar, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınmasından 3 gün sonra hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.

İnsan hakları aktivistlerine göre çatışmalarda 400'den fazla protestocu hayatını kaybetti, 17 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

İran yönetimi ise protestoların yurt dışından ve ülkenin düşmanları tarafından yönetildiğini savunuyor.

Dünya Kupası öncesi İran'ın turnuvadan ihraç edilmesi çağrıları yapılmıştı.

İran medyası: Başörtüsünü çıkaran Hengameh Ghaziani gözaltına alındı

Öte yandan İran medyası, ülkenin önde gelen aktrislerinden Hengameh Ghaziani'nin protesto hareketini desteklediği gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Hengameh Ghaziani daha önce başörtüsünü çıkarmış ve "Bu benim son paylaşımım olabilir. Şu andan itibaren başıma ne gelirse gelsin, bilin ki her zaman olduğu gibi son nefesime kadar İran halkının yanındayım" demişti.