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Haberler Dünya İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi - Dünya haberleri

İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi

İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Giriş: 29.01.2023 - 02:32 | Güncelleme: ABONE OL
İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi - Dünya haberleri
AA

İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.

Patlamanın Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığına bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti." ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarıldı.

Fotoğraf: AA

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