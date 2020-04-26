İran'ın Güney Horasan eyaletinde bir ilçe çekirge istilasına uğradı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Horasan Bitki Koruma Müdürü Mehdi Yusufi, "Çöl çekirge sürüsü, Nehbendan ilçesinde 350 hektarlık bir alanda tespit edildi." dedi.

Sarı renkte olan çekirgelerin çiftleşme ve yumurtlama döneminde olduğuna işaret eden Yusufi, çekirgelerin çoğalmasının önüne geçmek için bölgede ilaçlama çalışmalarının başladığını belirtti.

Mehdi Yusufi, "Geçen yıl çekirge sürüsü Suudi Arabistan'dan İran'a giriş yapmıştı. Bu yıl ise Pakistan'dan geldi." ifadelerini kullandı.