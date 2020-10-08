İran'ın efsanevi sanatçılarından Muhammed Rıza Şeceriyan hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, 2016'dan bu yana böbrek kanseriyle mücadele eden Şeceriyan, tedavi gördüğü Tahran'daki Cem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şeceriyan 5 Ekim'de durumunun ağırlaşması üzerine hastanenin yoğum bakım servisine alınmıştı. 2016 yılında kansere yakalandığını açıklayan İranlı sanatçının tedavisi, o tarihten bu yana doktorların gözetiminde devam ediyordu.
- Hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü
İran sanatı ve edebiyatının en etkili şahsiyetlerine atfedilen "üstad" unvanını taşıyan Şeceriyan, 1940'ta Meşhed'de dünyaya geldi.
Yaşamı boyunca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ödülleri dahil birçok ödül kazandı. UNESCO, Şeceriyan'ı 1999'da Picasso Ödülü'ne, 2006'da da müzik dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Mozart Ödülü'ne layık gördü. İranlı sanatçı 2004 ve 2006 yıllarında müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri'ne de aday gösterilmişti.
- 2009'daki seçimlerden sonra çıkan gösterilere destek verdi
Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad dönemindeki hak ve özgürlüklere yönelik ihlaller nedeniyle ülke yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Muhammed Rıza Şeceriyan'ın eserleri o günden bu yana İran Radyo-Televizyon Kurumu IRIB'de yayınlanmadı.
Şeceriyan, Haziran 2009'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yeniden seçildiği tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sonrasında düzenlenen protestolara da destek vermişti.
Protestoculara açıktan destek veren Şeceriyan'ın, Ahmedinejad'ın göstericileri "çer çöp" olarak adlandırmasına karşılık, "Bu ses çer çöpün sesidir ve daima onların sesi olarak kalacaktır." ifadeleri hafızalara kazınmıştı.
Şeceriyan'ın cenazesinin memleketi Meşhed yakınlarındaki Tus kasabasında toprağa verileceği belirtildi.
,Ahmet Dursun
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