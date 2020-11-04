İran'ın batısındaki petrokimya tesisinde yangın

AA

İran'ın batısında yer alan İlam eyaletindeki petrokimya tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Irak sınırında bulunan İlam eyaletindeki petrokimya tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisin hurdalık bölümünde meydana gelen yangının kontrol altına alındığı ve ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

İran'ın batısındaki en büyük petrokimya tesisinde 2 bin kişinin çalıştığı kaydedildi.