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        Haberler Dünya İran'ın Ankara Büyükelçisi: İran saldırı konusunda itidalli davrandı

        İran'ın Ankara Büyükelçisi: İran saldırı konusunda itidalli davrandı

        İran-İsrail gerilimi devam ederken, İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ordu Günü'nün 45. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan İran'ın Ankara Büyükelçisi, İran'ın, Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yapılan saldırı konusunda oldukça itidalli davrandığını ve İsrail'in uygun bir yanıt aldığını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 08:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 08:26
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        "İran saldırı konusunda itidalli davrandı"
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        İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ordu Günü'nün 45. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

        Resepsiyona, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Pilot Albay Toraj Zeinoddin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, çok sayıda üst düzey yetkili ve davetli katıldı.

        Askeri Ataşe Zeinoddin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 18 Nisan'ın "İran Ordu Günü" olarak kutlandığını söyledi.

        Zeinoddin, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Silahlı Kuvvetleri, onlarca yıl ağır yaptırımlara rağmen, sadece bölgenin değil, dünyanın en güçlü ve kendine yeten ordularından biridir." dedi.

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        İran ve Türkiye'nin askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ikili iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Zeinoddin, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin de tehditler konusunda ortak bir anlayışla, bölge istikrarını ve ortak sınırların güvenliğini sağlamada gerekli işbirliğinin bulunduğunu ifade etti.

        Bu işbirliği sonucunda iki ülke arasında uzun yıllar boyunca barış, istikrar ve dostluk olduğunu belirten Zeinoddin, iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini ve daha da güçlendirme konusunda azimli ve kararlı olduklarını söyledi.

        Büyükelçi Habibullahzade de konuşmasında Gazze'de son 7 aydır çok sayıda masum çocuk ve kadının İsrail ve "Batılı müttefikleri" tarafından öldürüldüğüne dikkati çekti.

        Habibullahzade, "Uluslararası toplumun son 70 yıldır siyonist rejimin Filistin'deki işgalini ve sistematik çeşitli insan hakları ihlallerini görmezden gelmesi ve ayrıca çocukların öldürülmesine, hastanelerin bombalanmasına, okulların yıkılmasına, gazetecilere ve uluslararası yardım kuruluşlarına saldırılmasına ve son olarak diplomatik ve her türlü dokunulmazlığa sahip İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yapılan saldırıya gözlerini kapaması büyük bir talihsizliktir." ifadelerini kullandı.

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        İran'ın, Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yapılan saldırı konusunda oldukça itidalli davrandığını ve İsrail'in uygun bir yanıt aldığını kaydeden Habibullahzade, "İran'ın bağımsız ve yerli savunma gücü İran Silahlı Kuvvetlerinin kendi kendine yetmesi, bölge milletlerinin hizmetindedir." dedi.

        İran ve Türkiye'nin iki komşu ülke olarak bölgenin istikrar ve güvenliğinin korunması ve terörle mücadelede sürekli görüştüğünü ve görüş alışverişinde bulunduğunu dile getiren Habibullahzade, bölgenin güvenliğinin sağlanmasının hem İran hem de Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı.

        TÜRKİYE VE İRAN BÖLGENİN KADİM VE GÜÇLÜ ÜLKELERİ

        Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu da İran'ın Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayarak Türkiye'nin komşusu İran'la ilişkilere önem atfettiğini belirtti.

        Orgeneral Kadıoğlu, bölgenin iki kadim ve güçlü ülkesi Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin bölgenin istikrarı, güvenlik ve refahı bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

        Kadıoğlu, söz konusu bu ilişkilerin ortak tarih ve kültür temelinde siyasi ekonomik ve kültürel alanlarda her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

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        İki ülke arasında devam eden üst düzey ziyaretlerin, ilişkileri daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı iradeyi yansıttığını kaydeden Kadıoğlu, bu mekanizmaların yakın iyi komşuluk ilişkilerine verilen önemin ve tarihe dayanan köklü ikili ilişkilerin tezahürü olduğunu ifade etti.

        Gazze'deki gerilime atıfta bulunarak bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini kaydeden Kadıoğlu, bölgesel gelişmeler karşısında İran ile güçlü bir diyalog sürdürdüklerine işaret etti.

        Kadıoğlu, "Türkiye ile İran arasındaki yoğun temaslar Filistinli kardeşlerimize karşı devam eden mezalimin önlenmesi ve bölgemizdeki istikrarın sağlanması çabaları bakımından önemlidir." dedi.

        Ekonomik işbirliğini engelleyen tek taraflı yaptırımları ilke olarak tasvip etmediklerini kaydeden Kadıoğlu, gelecek dönemde İran ile ilişkilerin daha da ilerletilmesi için gerekli iradeye sahip olunduğunu söyledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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