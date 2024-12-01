İran ile Suriye görüştü | Dış Haberler

İran ile Suriye görüştü | Dış Haberler

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeler üzerine öğleden sonra Şam'a giden Erakçi, Esad ile bir araya geldi.

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Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Erakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.