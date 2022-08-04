İran ile nükleer müzakereleri yeniden başladı

İran, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki İran nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri aylar sonra yeniden Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. İran basınında yer alan haberlere göre, İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakıri Kani, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldi. Diğer görüşmelerde de olduğu gibi ABD, İran ile doğrudan müzakere etmeyecek. Taraflar bunun yerine Mora aracılığıyla konuşacak.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beklentilerimiz kontrol altında" ifadelerini kullandı. Mora ayrıca görüşmelerde Moskova'yı temsil eden Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov ile de görüşme gerçekleştirdi. Ulyanov tarafından yapılan açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, kalan sorunların üstesinden gelmenin yolları ve yöntemleri hakkında açık, pragmatik ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduk” denildi. Ulyanov ardından Kani ile de bir araya geldi.