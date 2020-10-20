İran Hükümet Sözcüsü: "Silah ambargosunun kalkması İran'ın uluslararası arenada önemli bir kazanımıdır"

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Rebii, BMGK tarafından 2007'den bu yana uygulanan silah ambargosunun sona ermesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
İran'ın nükleer anlaşmada kalarak doğru bir politika yürüttüğünü ve bunun olumlu sonuçlarını da bugün görmeye başladıklarını dile getiren Rebii, "Silah ambargosunun kalkması İran'ın uluslararası arenada önemli bir kazanımıdır. ABD, İsrail ve bölgedeki müttefiklerinin muhalefetine rağmen İran'a yönelik silah ambargosu kalktı. Dünya kamuoyu son bir yılda ABD zorbalığına karşı bağımsız olduğunu ve ona uymadığını gösterdi. Bu uzak bir ihtimal olarak görülüyordu." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkma kararının yanlış olduğunu ifade eden Rebii, "İranlılar silaha aşık değildir. Silah, sadece savunma alanı için gerekli bir faktördür. ABD'nin korkusu silahla ilgili değildir. ABD, ilaç, bankacılık ve diğer ürünler üzerindeki yaptırımların da tamamen kalkmasından korkuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Nükleer anlaşmayı "tarihi bir başarı" olarak nitelendiren Rebii, ABD başkan adaylarının İran'la ilgili tutumlarını yakından takip ettiklerini ve Tahran'ın müzakerelerle ilgili duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını yineledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!