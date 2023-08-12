Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İran, Güney Kore’deki fonlarının blokajının kaldırıldığını duyurdu

        İran, Güney Kore’deki fonlarının blokajının kaldırıldığını duyurdu

        İran, ABD ile 'tutukluların ev hapsine alınması' konusunda mutabakata varılmasının ardından, Güney Kore'de bulunan 6 milyar dolarlık fonuna uygulanan ABD blokajının kaldırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'ın Güney Kore'deki fonlarının blokajı kalktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, ülkenin Güney Kore’de dondurulan döviz kaynaklarının blokajının kaldırıldığını açıkladı.

        Ferzin, ülkesinin ABD ile mahkum takasına ilişkin anlaşma çerçevesinde blokajı kaldırılacak fonlar konusunda eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore bankalarında dondurulan tüm dövizin blokajının kaldırıldığını belirtti.

        Ülkesinin 7 milyar ABD doları tutarındaki parasının Güney Kore’nin para birimi olan won cinsinden bloke edildiğine işaret eden Ferzin, söz konusu paraya herhangi bir faiz işletilmediğini, wonun dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle alacaklarının yaklaşık 1 milyar dolar azaldığını aktardı.

        REKLAM

        Ferzin, blokajı kaldırılan paranın wondan avroya çevrileceğini belirterek bu paranın İran bankalarının Katar’daki hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

        Söz konusu paranın yaptırıma tabi olmayan ürünlerin alımında kullanılacağını kaydeden Ferzin, kalan paranın mevduat hesabına yatırılması durumunda da faizde değerlendirilebileceğini ifade etti.

        Ferzin, İran’ın başka birkaç ülkede bloke edilen paralarının da kullanılabilir hale geleceğini ve bunun piyasa etkisinin görüleceğini vurguladı.

        TUTUKLULARIN EV HAPSİNE TRANSFER EDİLDİĞİ DUYURULMUŞTU

        Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının hapishaneden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.

        ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, iki ülkenin İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

        REKLAM

        İran Dışişleri Bakanlığı Güney Kore'de dondurulan 6 milyar dolar ile ilgili ise "Kaynakların ve mali varlıkların kullanılması yöntemi İran'ın tasarrufundadır. Bu kaynaklar yetkili makamlarca belirlendiği şekilde ülkenin çeşitli ihtiyaçları için harcanacaktır." açıklamasını yapmıştı.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'da tutuklu ABD vatandaşlarının tamamen serbest bırakılıp ülkeye dönmeleri için yürütülen müzakerelerin devam ettiğini belirterek henüz bir anlaşmaya varılmadığını bildirmişti.

        İran'ın Güney Kore'de dondurulan varlığının da 6 milyar dolar olduğunu teyit eden Kirby, İran'ın bu parayı ne şekilde kullanılabileceğiyle ilgili kısıtlamalar olacağını ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa