İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Güney Kore'de bloke edilen yaklaşık 9 milyar dolarlık İran parasının iade edilmesi için Merkez Bankasına uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı verdi.
İran Merkez Bankası, kaynaklarını Güney Kore'de bloke edilmesini "kabul edilemez" olarak değerlendiren Ruhani, Seul yönetiminden engellemenin en kısa zamanda kaldırmasını talep etti.
Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile telefonda görüşen Ruhani, bloke edilmiş paralarının iade edilmesi için uluslararası kurumlar nezdinde hukuki yöntemlere başvurulması talimatını verdi. Ruhani, bunun için Merkez Bankası ile Dışişleri Bakanlığı'nın eşgüdüm içinde çalışmasını istedi.
KORE'DEN İLAÇ ALMAK İÇİN 50 MİLYON İSTEDİK VERMEDİ
İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhayi, basına yaptığı açıklamada, İran'ın Güney Kore bankaları nezdinde 6,5 ile 9 milyar dolar parasının bloke edildiğini ifade etti.
Tenhayi, "Güney Kore, en az bir buçuk yıldır varlıklarımızı bloke ediyor. Bu ülkeyle olan ticari ilişkilerimiz yaptırımların artmasıyla geçen yıl ciddi oranda azaldı ve sıfıra yaklaştı. Koronavirüs salgını sonrası yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle yiyecek ve ilaç alımı için Kore'den 50 milyon dolar paramızın ödenmesini istedik ancak reddetti."dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı, daha önce İran'ın petrol karşılığı Güney Kore'den alacağının 7 milyar dolar olduğunu bildirmişti. Öte yandan, ABD'nin Kasım 2018'de devreye soktuğu İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların öncesinde Güney Kore, İran'dan günlük yaklaşık 200 bin varil petrol ithal ediyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!