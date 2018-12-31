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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'nde bulunan Ebu Musa Adası'ndaki askeri birlikleri ziyaret etti.
Bakıri, burada yaptığı açıklamada, bölgeye giriş yapan ABD'nin uçak gemisi nedeniyle isim vermeden bazı Körfez ülkelerini tehdit etti.
AA'nın haberine göre, İran'ın güçlü bir askeri varlığa sahip olduğunu dile getiren Bakıri, "Gerektiğinde toprak bütünlüğümüzü korumak için atılacak adımların akıbetinden ABD'yi bölgeye davet eden ülkeler sorumlu olacaktır." dedi.
Basra Körfezi'nin mevcut güvenliğinin "seçkin güçlerin" varlığı ve en güncel askeri teçhizatlar ile sağlandığını aktaran Bakıri şunları kaydetti:
"Basra Körfezi’nin güney kıyısındaki bazı ülkeler komplo kurmak için ABD'yi davet ediyor. Bu ülkeler ABD'ye gönül bağlamamalıdır. Çünkü birkaç yıl süren şiddet ve karışıklıktan sonra Suriye'den çıkmanın dışında bir çare bulamadı."
Güvenliğin bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesiyle mümkün olabileceğini kaydeden Bakıri, yabancı güçlerin varlığının bu hedefe zarar verdiğini savundu.
ABD UÇAK GEMİSİNİN BASRA KÖRFEZİ'NE GİRİŞİ
ABD uçak gemisi USS John C. Stennis 21 Aralık'ta Basra Körfezi'ne girerek dikkatleri üzerine çekmişti.
Stennis uçak gemisinin başını çektiği ABD savaş gemi grubunun Basra Körfezi'ne girişi sırasında İran Devrim Muhafızlarına ait yaklaşık 30 gemi onlara eşlik etmiş, yakınlarına füze fırlatmıştı.
İran, ABD'nin savaş gemisi hamlesine karşı Basra Körfezi'nde kapsamlı tatbikat düzenlemişti.
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