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İran Genel Savcısı, Romanya'da ölü bulunan İranlı yargıcın ölümünün şüpheli olduğunu açıkladı

İran Genel Savcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin ölümünün şüpheli olduğunu söyledi.

21.06.2020 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
İran Genel Savcısı, Romanya'da ölü bulunan İranlı yargıcın ölümünün şüpheli olduğunu açıkladı
AA

Jamaran haber sitesine konuşan Muntazeri, "Mansuri'nin ölümü şüpheli, olayın incelenmesi lazım." dedi.

Muntazeri, Mansuri'nin de şüpheliler arasında yer aldığı yolsuzluk davasıyla ilgili ise "Yolsuzluk davası Mansuri'nin olmasıyla alakalı değil. Dava görülmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Eski Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Ekber Taberi'nin yargılandığı davada 500 bin avro rüşvet almakla suçlanan Mansuri, insan hakları aktivistleri tarafından da 2013 yılında en az 20 gazetecinin tutuklanarak işkence görmesinden sorumlu tutuluyordu. İranlı eski yargıç, 9'uncu Kültür ve Medya Mahkemesinin Başkanı olduğu dönemde de gazetecilere yönelik hak ihlalleriyle suçlanıyordu.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davadaki firari 5 yargıçtan biri olan Mansuri, geçen hafta sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, yargılanmaktan çekinmediğini ve ilk fırsatta İran'a giderek mahkemede ifade vereceğini söylemişti.

Yakalandıktan sonra Bükreş'te çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mansuri'nin 19 Haziran Cuma günü aynı kentte kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğü açıklanmıştı.

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