İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sürpriz G-7 ziyareti

İran'ın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, G-7 zirvesinin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kentine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Zarif, G-7 zirvesi kapsamındaki resmi etkinliklere katılmazken, zirvede bulunan ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

ABD heyetinin Zarif'in ziyaretini önceden bilip bilmediği konusunda çelişkili açıklamalar var. Zirveye ev sahipliği yapan Fransa diğer tüm G-7 ülkeleri gibi ABD yönetiminin de İran Dışişleri Bakanı'nın yapacağı ziyaret konusunda bilgilendirildiğini iddia ediyor. Beyaz Saray ise bunu reddediyor ve toplantılar öncesinde Paris'in herhangi bir bilgilendirme yapmadığını söylüyor.

ABD heyetinin Zarif'in ziyareti karşısında şaşırdığı yönünde gelen bilgiler de var.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilip Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmasından bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Biarritz'deki temaslarının ardından bir Tweet atan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapıcı görüşmeler yaptığını ifade etti.

Zarif paylaştığı mesajda "Önümüzdeki yol zorlu ama denemeye değer" dedi.

https://twitter.com/JZarif/status/1165677910323269634

Zarif ayrıca Almanya Başbakanı Anegal Merkel ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı son gelişmeler konusunda bilgilendirdiğini de ifade etti.

İran ile varılan nükleer anlaşmanın imzacı ülkeleri arasında bulunan İngiltere ve Fransa, anlaşmanın sürdürülebilmesi için yeni diplomatik arayışlar içindeler.

Ancak Tahran yönetimi ABD'nin yaptırım kararından geri adım atmaması üzerine uranyum zenginleştirme programına hız vermiş ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada belirlenen eşikleri aşmıştı.