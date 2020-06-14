Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.