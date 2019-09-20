İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ya da Suudi Arabistan'ın ülkelerine karşı girişeceği bir saldırının "topyekûn bir savaş" başlatacağını söyledi. Zarif, CNN televizyonuna demecinde "Gözümüzü kırpmadan topraklarımızı savunuruz" dedi.

Cevad Zarif, CNN muhabirinin "ABD ya da Suudi Arabistan'ın İran topraklarına saldırısının sonuçları ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Topyekün bir savaş. Ülkemizi savunma konusunda çok ciddi bir açıklama yapıyorum. Savaş istemiyoruz. Bir askeri çatışmaya girmek istemiyoruz. Bir yalana, bir aldatmacaya dayanarak askeri çatışmaya girilmesi çok korkunç bir şey. Çok büyük kayıplar verilir. Ama gözümüzü kırpmadan ülkemizi savunuruz."

Saldırıda kullanılan füze ve İHA'ların parçaları sergilendi

Hafta sonunda Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine drone'lar ve seyir (kruz) füzeleriyle düzenlenen saldırıların arkasında İran'ın olduğu iddialarını bir kez daha reddeden Zarif şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'a saldırının İran topraklarından düzenlendiğini nereden uyduruyorlar? Saldırının sorumluluğunu Yemenliler üstlendi. Bununla ilgili açıklama yaptılar. Suudi Arabistan'ın dezenformasyonuna cevap verdiler ve meşru müdafaa için bu saldırıyı düzenlediklerini duyurdular."

"Şimdi bir şeyler yapabilmek için sorumluluğu İran'a yüklemeye çalışıyorlar. O yüzden bunun savaş kışkırtıcılığı olduğunu söylüyorum. Kendi çıkarları için yalanlar uyduruyorlar. Ama bu onların kendi çıkarlarına da hizmet etmiyor."

'Öyleyse Suudi Arabistan'ın bu savaşı çoktan kazanmış olması gerekirdi'

Mülakatta CNN Muhabiri Zarif'e şöyle sordu:

"Bunlar yıllardır kuşatma altında olan isyancılar. Yiyecek, ilaç bulmakta zorlanıyorlar. Dünyanın, bu isyancıların drone'lar ve cruise füzeleriyle, böyle bir teknoloji kullanarak, on milyarlarca dolarlık hava savunma sistemlerini aşarak Suudi Arabistan'ın yüzlerce kilometre içlerinde, 19 ayrı hedefe saldırı düzenlediğine nasıl inanmasını bekliyorsunuz?" diye sordu.

Zarif bu soruya da "Hesabınızı buna göre yaparsanız, Suudi Arabistan'ın kuşatma altındaki bu insanlara karşı savaşı çoktan kazanmış olması gerekirdi. Ama 4,5 yıldır bunu yapamadılar" diye yanıt verdi.