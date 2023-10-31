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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

        İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:59
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        İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1 Kasım'da ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın İranlı mevkidaşıyla, başta Filistin'deki gelişmeler olmak üzere gündemdeki bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele alması öngörülmektedir" denildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #dünya
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