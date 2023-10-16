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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı, Hizbullah'ın ilerleyen saatlerde İsrail'e "önleyici saldırı" düzenleyebileceğini söyledi

        İran Dışişleri Bakanı, Hizbullah'ın ilerleyen saatlerde İsrail'e "önleyici saldırı" düzenleyebileceğini söyledi

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı önleyici saldırıya geçebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 23:22 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:25
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        Hizbullah İsrail'e 'önleyici saldırı' düzenleyebilir
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        İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan özel röportajında, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

        İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade eden Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem (kara saldırısı) yapmasına ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir." dedi.

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        Abdullahiyan, "Direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir." ifadelerini kullandı.

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