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İran Dışişleri Bakanlığın'dan yapılan açıklamada, Zarif'in Kanada Dışişleri Bakanı Freeland ile Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşmesi ve diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Zarif'in Danimarka, Katar, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla da gündemdeki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.