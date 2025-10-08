İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğü iddiasını yalanladı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü iddiasını yalanladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Bir gazete Witkoff'la görüştüğünüzü iddia ediyor." yönündeki soruyu Arakçi, "Yanlış, herhangi bir görüşme olmadı" şeklinde cevapladı.
Kuveyt'te bir gazete, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Arakçi ve Witkoff'un cumartesi günü görüşme gerçekleştirdiğini ve iki ülkenin müzakere masasına dönmelerinin gerekliliği konusunda anlaştıklarını öne sürmüştü.