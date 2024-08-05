Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri: Eylemsizlik, suçluyu daha tehlikeli hale getiriyor | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri: Eylemsizlik, suçluyu daha tehlikeli hale getiriyor

        İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, başkent Tahran'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi. Bakıri,"İsmail Haniye'ye alçakça düzenlenen suikast, keyfi öldürmenin ve ağır insan hakları ihlalinin açık bir örneğidir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Eylemsizlik, suçluyu daha tehlikeli yapıyor'
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Dışişleri Bakanlığı'nda Tahran'daki büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerin katıldığı programda, Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

        Haniye'ye yönelik suikastın Filistinlilere karşı "soykırım projesinin" bir parçası olduğunu söyleyen Bakıri, "Hiç şüphe yok ki İran, bu suçtan işgal altındaki Filistin topraklarını yöneten suç şebekesini (İsrail) sorumlu tutuyor." dedi.

        İsrail'in başta Gazze olmak üzere bölgedeki saldırılarına işaret eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu saldırıları durdurma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Bakıri, "Eylemsizlik suçluyu daha tehlikeli hale getiriyor. Ve bir süre sonra suçun ve kötülüğün normalleşmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

        Bakıri,"İsmail Haniye'ye alçakça düzenlenen suikast, keyfi öldürmenin ve ağır insan hakları ihlalinin açık bir örneğidir. Böyle bir saldırganlık cevapsız kalamaz. İran'ın tepkisi kesin olacaktır." diye konuştu. ​​​​​​​

        *Haberin görselleri ShutterStock ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Habertürk Anasayfa