İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye ve Irak'a 24 füze ateşlendiğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin İdlib ve Kuzey Irak'ta Erbil'e atılan balistik füzelerin sayısını 24 olarak açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye'nin İdlib kentine 4 adet orta menzilli "Hayber Şiken" füzenin Huzistan'dan ateşlendiği belirtilen açıklamada, Kuzey Irak'ın Erbil kentine 4 adet Kirmanşah'tan, 7 adet de Doğu Azerbaycan'dan balistik füze ateşlendiği kaydedildi.

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Açıklamada, "Saat 00.07'de ekipler olay yerine intikal etti. Saldırı kullanılmayan eski bir sağlık ocağına düzenlendi. 3 füze direkt sağlık ocağına isabet etti. Birisi hemen yanına düştü. Sağlık ocağının yüzde 60'ı yıkıldı. Söz konusu füzelerin türü tespit edilemedi." ifadelerine yer verildi.

İRAN'IN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dün gece yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a ait olduğu iddia edilen bir binanın balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" aktarılmıştı.

Saldırıların, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili açıklamasında ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği ve saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırılara tepki olarak İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak Tahran'a protesto notası vermişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, katı yakıtla çalışan ve menzili 1400 kilometre olan Hayber Şiken orta menzilli füzesini Şubat 2022'de envanterine katmıştı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.