05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: "Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir"
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Kirman eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, ülkede şu ana kadar 92 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Selami, "Herkes ülkenin istikrar ve kararlılıkla bu durumu yıl sonuna (İran takvimine göre 21 Mart) kadar aşacağını bilmelidir." dedi.
Komutan Selami, "Bugün önce Çin daha sonra İran ve dünyanın diğer noktalarına yayılan ABD'nin biyolojik saldırısının bir ürünü de olabilecek bu virüsle mücadelede zafer kazanacağız. ABD, bu işi yaptıysa (virüsün) kendi halkına döneceğini bilmelidir. Eğer ABD'nin işi değilse de bu virüs ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.
- Çin'den yayıldı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 95 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 3 bin 300'e yaklaştı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının da 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.
Ülkede virüs hızla yayılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar başta olmak üzere birçok üst düzey ismin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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