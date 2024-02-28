İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, öğle saatlerinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Elmeyadin ilçesine düzenlediği saldırıda bir kişi öldü

ABD güçlerinin desteklediği terör örgütü PKK/YPG ise Fırat Nehri'nin doğu yakasında işgal ettiği alandan Deyrizor'un Elmeyadin ilçe merkezine karadan karaya atış yapılan silahlara saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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ABD, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Terör örgütü PKK/YPG, 4 Şubat'ta, Ömer Petrol Sahası'nın yakınındaki karargaha düzenlenen kamikaze İHA saldırılarıyla 6 teröristin öldüğünü iddia etmişti.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece de ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısı düzenlemişti.

Deyrizor çevresindeki gerilim

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere Ekim 2023'ten bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.