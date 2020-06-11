İran'dan Türkiye'ye ziyaret!

İHA

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ve Rusya’yı ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Türkiye ve Rusya’yı ziyaret edecek.